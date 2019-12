Inbraak in Edelzangerslaan ADPW

04 december 2019

In de Edelzangerslaan in Kessel-Lo werd er dinsdag overdag ingebroken in een appartement. De inbrekers braken een raam open van een appartement op de eerste verdieping en klommen naar binnen. Ze doorzochten alle kamers maar maakten op het eerste zicht niets buit. De politie werd ter plaatse geroepen en stelde proces-verbaal op.