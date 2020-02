Inbraak in Drinkwaterstraat ADPW

03 februari 2020

09u16 0

In een appartement in de Drinkwaterstraat in Leuven werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De inbrekers hadden de terrasdeur van het gelijkvloers appartement opengebroken. De volgende ochtend werd de inbraak ontdekt door de bewoonster. Op het eerste zicht leken de inbrekers niets buitgemaakt te hebben. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.