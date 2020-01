Inbraak in Distelvinkenstraat ADPW

17 januari 2020

14u44 1

In de Distelvinkenstraat in Kessel-Lo werd er donderdag overdag ingebroken in een huis. De inbrekers sloegen het raam van de achterdeur in en doorzochten de woning. De bewoners ontdekten ’s avonds dat er ingebroken was en verwittigden de politie. De buit is momenteel nog onbekend.