Inbraak in Colruyt ADPW

20 december 2019

18u13 1

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in de Colruyt in de Groenveldstraat in Heverlee. Drie inbrekers braken een deur open en doorzochten de winkel. Ze gingen aan de haal met rookwaren. Het alarm trad in werking en de politie werd verwittigd. Toen de politie ter plaatse kwam waren de inbrekers echter al gevlucht. De omvang van de buit moet nog bepaald worden. Er werd proces-verbaal opgesteld en de zaak wordt verder onderzocht.