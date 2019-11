Inbraak in centrum De Spiegel ADPW

25 november 2019

Onbekenden hebben tijdens het weekend ingebroken in de lokalen van het centrum De Spiegel in de Pellenbergstraat in Kessel-Lo. De toegangsdeur werd geforceerd met behulp van een koevoet die werd achtergelaten. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De juiste omvang van de buit is niet gekend.