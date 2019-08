Inbraak in Café Universum ADPW

27 augustus 2019

14u14 2

In Café Universum op het Herbert Hooverplein werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De inbrekers sloegen een raampje in aan de voorzijde en konden zo met de klink een raam openen. Ze doorzochten het café en gingen aan de haal met een sleutelbos en zowat 500 euro cash geld. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.