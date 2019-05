Inbraak in appartement ADPW

26 mei 2019



In een appartement in de Opvoedingsstraat in Wilsele werd dit weekend ingebroken. De inbrekers braken een raam aan de zijkant van het gebouw open en konden zo in het appartement komen. Ze doorzochten alle kamers maar het is nog onduidelijk wat ze buitgemaakt hebben. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.