Inbraak in appartement ADPW

03 december 2019

In een appartement op de Sint-Beggaberg in Leuven werd maandag overdag ingebroken. De inbrekers braken het slot open en doorzochten het appartement. Het is nog niet geweten of ze iets buitgemaakt hebben. De bewoner ontdekte de inbraak toen hij ’s avonds thuiskwam. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.