Inbraak in apotheek ADPW

04 juli 2019

14u51 0

In de Diestsestraat in Leuven werd er woensdagnacht ingebroken in apotheek Raf Bex. Twee inbrekers forceerden de rolluiken van de zaak en konden zo naar binnen kruipen. Ze gingen aan de haal met de kassa, waar enkel wat kleingeld in zat. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op