In slaap gevallen bewoner vergeet pot op het vuur JSL

28 juli 2020

13u46 0

In de nacht van maandag op dinsdag werden brandweer en politie ter plaatse geroepen voor een brand in de Bondgenotenlaan in Leuven. Al snel bleek dat het enkel om rookontwikkeling ging die uit het raam van een studio kwam. De brandweer ging naar binnen en de bewoner bleek in slaap gevallen te zijn terwijl er een pot op het vuur stond. De schade bleef beperkt tot wat rookschade en de bewoner kwam er met de schrik van af.