In quarantaine door het coronavirus? Zwerfkat in Leuven levert ontbijt aan huis op 22 maart

Zwerfkat in Leuven levert ontbijt aan huis op 22 maart

10 maart 2020

12u30 1 Leuven In de marge van het coronavirus lanceert vzw Zwerfkat in Leuven een bijzondere actie. Op 22 maart leveren de vrijwilligers ontbijt aan huis bij mensen die in quarantaine zitten. Let wel, het gaat wel degelijk om een ‘mensenontbijt’.

Vzw Zwerfkat in Leuven moet het stellen met beperkte financiële middelen en in de marge van het coronavirus organiseert de organisatie die zwerfkatten redt in Leuven een actie om de ‘kas’ te spijzen. Op 22 maart gaan de vrijwilligers ontbijt aan huis leveren bij mensen die in quarantaine zijn geplaatst om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. “We leveren aan huis in Leuven en in de deelgemeenten”, zegt Sabine Bovend’aerde van vzw Zwerfkat in Leuven. “Buiten Leuven komen we ook aan huis met een lekker ontbijt in Aarschot, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen, Zaventem en Steenokkerzeel. Mensen die in andere gemeenten in quarantaine zijn geplaatst, kunnen ook een aanvraag indienen om ontbijt aan huis te krijgen. De prijs bedraagt 15 euro per persoon en voor dat bedrag krijg je twee broodjes en een croissant. Ook inbegrepen: diverse soorten beleg, cecemel en sinaasappelsap alsook voghurt, fruit en cornflakes. Voor 20 euro krijg je er ook nog een flesje bubbels van 20 centiliter bij.” Inschrijven voor de ontbijtactie van Zwerfkat in Leuven kan tot en met 13 maart via het e-mailadres inschrijven@zwerfkatinleuven.be met vermelding van je naam, het aantal en je keuze (met of zonder bubbels).