In maart dansen de Leuvense vrouwen ‘On The Ceiling’ in Cinema Zed Bart Mertens

12 februari 2020

15u41 0 Leuven Al voor de derde keer heeft de stad Leuven een bijzonder programma samengesteld rond Internationale Vrouwendag. Hoogtepunt moet festivaldag ‘Dancing On The Ceiling’ worden op 8 maart in de zalen van Cinema ZED. “Straffe vrouwen die elk op hun manier de wereld inspireren en kleur geven staan centraal in het programma dat curator Cecilia Verheyden samenstelde”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

“Op 8 maart geven we het podium aan straffe vrouwen van alle leeftijden”, zegt regisseuse Cecilia Verheyden. “Deze vrouwen willen niet meer botsen tegen het glazen plafond dat in zoveel sectoren nog steeds bestaat, ze willen op dat plafond gaan staan, dansen en trots tonen wie zij zijn.” Tot zover de rode draad achter festivaldag ‘Dancing On The Ceiling’ op 8 maart in de zalen van Cinema ZED. De hele dag door staan er inspirerende talks, gesprekken, films en kortfilms rond vrouwen op het programma.

Vrouwelijke filmmakers

Volgens schepen Lies Corneillie (Groen) is het nog steeds broodnodig om een straf programma samen te stellen rond Internationale Vrouwendag. “Gelijke rechten voor vrouwen zijn nog lang niet overal een realiteit. Als stad willen we ons engageren om die rechten mee waar te maken. We streven die gelijkwaardigheid na, temeer omdat we er van overtuigd zijn dat diversiteit betere en breder gedragen oplossingen biedt. Voor de uitdagingen waar we vandaag voor staan hebben we die diversiteit nodig. Onder meer in de filmwereld is er nog werk aan de winkel als het over gelijke rechten gaat. Vrouwelijke filmmakers strijden al jaren tegen het glazen plafond. We willen dit onder de aandacht brengen met een krachtige en inspirerende festivaldag, samengesteld door Cecilia Verheyden”, aldus de schepen van Gelijke Kansen.

Meer informatie: www.cinemazed.be/nl/film/dancing-ceiling.