In Freinetschool De Zevensprong is een nieuw bijenvolk neergestreken Binnenkort Zevensprong-honing voor de leerlingen EDLL en ADPW

03 juli 2019

11u49 0 Leuven Ouders, leerlingen en leerkrachten van Freinetbasisschool de Zevensprong hebben de handen in elkaar geslagen om een bijenkast te plaatsen op het dak van de school. Het worden echte stadsbijen want ze zwermen rond op amper 250 meter van de Sint-Pieterskerk.

“We zijn in de Zevensprong al langer bezig met milieu en biodiversiteit en we zochten naar manieren om nog iets extra te doen”, zegt initiatiefneemster en leerkracht Floor Jacoby. De leerlingen van De Zevensprong zijn al een tijdje actief in de buurtmoestuin ‘De Braem’ tussen de flatgebouwen van Sint-Maartensdal. “Boer Dominique Smets, die hen in de buurtmoestuin begeleidt, heeft ook ervaring met bijen. In de eerste graad hebben ze samen met hem al honing geslingerd. Binnenkort kan dat dus ook met de eigen Zevensprong-honing, die er hopelijk al in augustus is”, aldus Floor.

Hoe zit het dan met overlevingskansen van de bijen in het centrum van de stad? “Het is spannend, want het is nieuw voor ons. Er zijn al twee ouders die zich hebben ontfermd over de imkerij en ikzelf ga binnenkort ook een opleiding volgen. Bijen zwermen ver uit, dus we gaan er vanuit dat ze voldoende voedsel vinden in de buurt. We gaan ook ons eigen steentje bijdragen. We hebben bijvoorbeeld al zonnebloemen gezet op de speelplaats en willen ook planten op de daken plaatsen”, zegt Floor. De Leuvense school kreeg van de Vlaamse overheid voor het hele project een subsidie van 119.000 euro.

“Het welzijn van het bijenvolk zal natuurlijk op de voet gevolgd worden, niet alleen door de imkers maar ook door de leerlingen zelf”, zegt Tom Michiels, Zevensprong-ouder en aspirant-imker. “In de eerste graad kunnen ze de honing slingeren. De oudere leerlingen kunnen de kasten onderhouden en ook microscopisch onderzoek doen naar de mijten die een bedreiging kunnen vormen voor de bijen. We dromen ook van een high tech kast met een webcam op de vliegplank, een infraroodcamera en allerlei sensoren in de kast. Het is de bedoeling dat de leerlingen hier heel wat van kunnen opsteken”, aldus Tom.