In Bib Leuven kan je nu e-boeken uitlenen op je eigen toestel: “Geen boetes meer!” Bart Mertens

17 september 2020

14u30 2 Leuven Bib Leuven presenteert vanaf nu e-boeken in hun online catalogus. “De bibliotheek biedt haar leden de mogelijkheid om gratis e-boeken te lenen op hun eigen toestel”, kondigt schepen Denise Vandevoort enthousiast aan. “Daarmee breidt de bibliotheek haar digitale aanbod verder uit en komt ze tegemoet aan de vraag van heel wat lezers.”

Via het platform cloudLibrary kunnen leners telkens twee e-boeken lenen, twee e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. “De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio”, zegt Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect. Dat is de organisatie die de e-boekendienst uitrolt naar alle geïnteresseerde bibliotheken in Vlaanderen.

Leners van e-boeken hoeven zich geen zorgen meer te maken over inleverdata of boetes want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Bib Leuven is één van die geïnteresseerde bibliotheken en kondigde eerder al aan dat het digitale aanbod verder uitgebouwd zou worden. “Het collectieteam bouwt voortdurend aan een gevarieerd aanbod dat inspeelt op de vraag van het publiek. De klemtoon ligt op aantrekkelijke vlot leesbare fictie met plaats voor spannende en romantische boeken, literaire romans en populaire non-fictie”, zegt Hanne Huyse, medewerker van de Bib Leuven en projectmedewerker voor de e-boeken.

Verdwijnt automatisch

Meer concreet wordt de dienst aangeboden via het platform cloudLibrary. Je kan de app downloaden op je smartphone of tablet via de Apple App Store of Google Play Store of installeren op je computer of e-reader via de cloudLibrary-website. “Vanaf nu kan elk biblid dus vanuit zijn of haar luie zetel e-boeken lenen”, besluit schepen Denise Vandevoort (sp.a). ”En mooi meegenomen: leners van e-boeken hoeven zich geen zorgen meer te maken over inleverdata of boetes want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel.” Meer info op Bibliotheek.be/e-boeken en op de website leuven.bibliotheek.be.