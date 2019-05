Imke Courtois en Milow selecteren Bisser en Dirk Eelen voor OPEN M Bart Mertens

22 mei 2019

18u00 0 Leuven In M-Museum Leuven opent op 24 mei de vijfde editie van OPEN M. Een jury van bekende Vlamingen selecteerde 21 lokale kunstenaars uit 323 inzendingen. Bij de geselecteerden onder meer de bekende Leuvense kunstenaars Bisser en Dirk Eelen.

Voor 21 beeldende kunstenaars uit Vlaams-Brabant is OPEN M een unieke kans om hun werk te tonen aan het grote publiek. Dat hebben ze te danken aan een jury van bekende Leuvenaars met Imke Courtois, Phara de Aguirre, Milow, Arnout Hauben en Els Dottermans in de rangen. Het bleek geen eenvoudige keuze want voor de vijfde editie werden er liefst 323 kunstwerken ingezonden. “Het resultaat is een erg diverse groepstentoonstelling. Jong en oud komen samen in deze expo: de jongste deelnemer is 18 jaar, de oudste 72. De tentoonstelling toont een doorsnede van wat er leeft bij zowel professionele als niet-professionele kunstenaars uit de regio”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M.

Cas-co

Bij de geselecteerde kunstenaars onder meer Bisser en Dirk Eelen die beiden hun sporen al verdienden in de kunstwereld. Beeldend kunstenaar Bisser maakte overigens een muurschildering in de exporuimte zelf. Ook Lies Caeyers maakte een bewerking van haar bestaand werk Kabinet – stucwerk, aangepast aan de muren van M. Bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling stemmen op hun favoriet. De publieksfavoriet krijgt in het najaar van 2019 een residentie in het M-atelier in Cas-co, gekoppeld aan een eigen toonmoment.