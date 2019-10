Illegale minderjarige verdacht van inbraakpoging bij apotheek KAR

28 oktober 2019

Een minderjarige illegaal verschijnt in november voor de rechter voor een inbraakpoging bij een apotheek vrijdag aan de Vaartkom in Leuven. De tiener werd zaterdagnacht aangetroffen door een bewakingsagent van AB InBev toen die lag te slapen op de terreinen van de bierbrouwer. De politie haalde de onbekende op. Bij controle bleek het te gaan om een minderjarige die illegaal in ons land verblijft. De kleren die hij droeg en zijn uiterlijk kwamen overeen met bewakingsbeelden van een camera gemaakt tijdens een poging tot inbraak in de apotheek aan de Vaart op vrijdag. Toen het alarm afging, vluchtten de verdachten weg zonder buit. De jongeman, die in het Brusselse verblijft, kreeg een snelle dagvaarding en zal zich volgende maand voor de rechtbank moeten verantwoorden.