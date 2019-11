Illegaal betrapt bij portefeuillediefstal ADPW

06 november 2019

Een 21-jarige jongen uit Kampenhout werd in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer van een gauwdiefstal in een café op de Oude Markt in Leuven. Rond 1 uur voelde de jongeman geduw achter zich in het drukke café. Hij merkte snel op dat zijn portefeuille uit zijn broekzak was verdwenen. Het slachtoffer draaide zich om en stond oog in oog met de verdachte. Zijn portefeuille lag op de grond. De verdachte stampte die weg. Het slachtoffer raapte de portefeuille terug op en verwittigde de portier van het café. De politie kon de verdachte arresteren. Het gaat om een 24-jarige man die illegaal in België verblijft. Het parket dagvaardde hem meteen in toepassing van het snelrecht. De verdachte moet in december voor de rechter verschijnen.