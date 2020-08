Illegaal (29) die inbraak filmt hangt 18 maanden cel boven het hoofd KAR

11 augustus 2020

17u39 1 Leuven Voor een 29-jarige illegaal is in de strafrechtbank 18 maanden cel gevraagd voor zakkenrollerij en een inbraak. Zohir K. werd met zijn buit eind mei door de Gentse spoorwegpolitie in dronken toestand van de trein geplukt.

De Oost-Vlaamse spoorwegpolitie kon de twintiger op zondag 25 mei rond 23.30 uur van de trein richting Gent halen. Zohir K. - in benevelde toestand - had een gitaar en bongo bij zich. De politie trof bij de fouille twee gsm’s, een zonnebril en een identiteitskaart op naam van een vrouw uit Leuven aan. De Leuvense politie ging langs bij de vrouw en ontdekte zo dat er was ingebroken in een huis dat aan haar familie toebehoort in de Schrijnwerkersstraat in Leuven. De aangetroffen muziekinstrumenten werden gestolen uit het huis, samen met nog juwelen en andere waardevolle voorwerpen die niet werden teruggevonden.

Ook vrouw beroofd

K. werd voorgeleid op verdenking van diefstal met braak en aangehouden. De raadkamer verwees hem door naar de correctionele rechtbank. Tijdens het onderzoek bleek dat de man zijn inbraak had gefilmd met een andere kompaan, die nog niet kon worden geïdentificeerd. Op 10 maart zou hij ook een vrouw beroofd hebben van haar gsm. De man kwam met het smoesje aandraven dat hij de spullen op een markt had gekocht. Op de zitting stelde de twintiger dat hij zo dronken was dat hij zich niets meer herinnerde. Hij kon zich wel nog voor de geest halen dat hij bij de inbraak geen schade aan de woning had toegebracht. Het parket eiste een celstraf van 18 maanden en 800 euro boete. De verdediging suggereerde een straf met uitstel.