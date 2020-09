Ilias Benamar (Ol. Wijgmaal) zet met late winninggoal RC Harelbeke schaakmat: “Vooral sterke teamprestatie” Stijn Deleus

13 september 2020

21u23 0 Leuven Als de bekermatch in Harelbeke dé test was met het oog op de competitie, dan kunnen ze bij Ol. Wijgmaal stilaan op beide oren slapen. Want de jonge garde van coach De Pauw stond in moeilijke omstandigheden perfect zijn mannetje. Na de pauze namen de bezoekers zelfs duidelijk de bovenhand, overwicht dat in blessuretijd uitmondde in de late winninggoal van Ilias Benamar.

Een mooie binnenkomer voor de 22-jarige spits, die in het tussenseizoen overkwam van reeksgenoot Diegem Sport.

“Ik was om te beginnen blij dat ik ditmaal wel van de partij kon zijn, nadat ik de eerste bekeropdracht uit voorzorg aan me voorbij had laten gaan na het incasseren van een kniestoot”, reageert hij. “Ik moet zeggen dat ik toch iets meer van Harelbeke had verwacht. Als ploeg stelden ze een beetje teleur en het veld daar lag er heel hobbelig bij. Het zorgde voor een iets anders spelbeeld dan we vooraf hadden ingeschat. De combinatie opzoeken over de grond was schier onmogelijk, dus heb ik me vooral beziggehouden met luchtduels aan te gaan. Niet evident met twee reuzen die me heel de tijd in de gaten hielden, maar ik heb toch m’n kansjes gehad. Het was derde keer, goede keer, nadat ik daarvoor twee mogelijkheden had gemist. Ik zat eigenlijk nooit met penalty’s in mijn hoofd, ik bleef geduldig wachten voorin op die ene bal. Opeens kwam er nog een laatste voorzet en ik slaagde erin om de defensie met een rake tegenvoetse kopbal te verschalken. Een zalig gevoel, dat hoef ik je niet te vertellen (lacht).”

Voetjes op de grond

En dus bekert Wjgmaal lustig verder en kan het dromen over een galatreffen tegen een eersteklasser stilaan beginnen. “Dromen mag je altijd doen, zeker na zo’n sterke teamprestatie”, vindt de diepe spits. “We beschouwen de Croky Cup ook niet zomaar als een tussendoortje. We willen er echt wel voor gaan. Maar goed, best beide voetjes op de grond houden want volgend weekend wacht ons opnieuw een zware verplaatsing naar eerstenationaler Rupel-Boom.”

Juiste keuze

Voor wie er nog aan mocht twijfelen, Ilias Benamar voelt zich in z’n element in Wijgmaal. “Ik heb er in het verleden natuurlijk vaker tegen gespeeld met Diegem, dus ik wist wel min of meer waar ik ging terechtkomen”, zegt de Vilvoordenaar daarover. “Het was een moeilijke keuze om Diegem na drie seizoenen te verlaten, maar ik heb er zeker geen spijt van. Naast sportieve redenen lagen ook andere zaken aan de basis die ik liever voor mezelf hou. Het belangrijkste is dat ik me hier thuis voel en dat ik mezelf als speler vooruitgang voel boeken met de competitiestart voor de deur. Wat voor een speler ik juist ben? Veeleer een meevoetballende spits zeg maar. Met statistieken hou ik me niet zozeer bezig. Het ploegbelang staat voorop, al weet ik natuurlijk ook wel dat van een nummer 9 in de eerste plaats goals verwacht worden.”