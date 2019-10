IKEA koos heel bewust voor Leuven en de reden daarvoor is eerder verrassend… Bart Mertens

21 oktober 2019

15u53 3 Leuven Op 9 september ging in de Leuvense Bondgenotenlaan een pop-up store van IKEA open. Leuven kreeg de primeur in België maar waarom koos IKEA eigenlijk voor de studentenstad? Volgens Patricia Carette van IKEA was de bereikbaarheid van de stad het doorslaggevende argument en gezien de vele discussies over het circulatieplan is dat eerder verrassend.

IKEA Pop-Up Leuven is een aanwinst voor de Bondgenotenlaan en het hele winkelcentrum maar is tegelijkertijd een klein stukje geschiedenis. Het is de allereerste pop-up van Ikea in ons land waar de klant iets kan kopen. Er waren al andere pop-ups van IKEA in ons land maar daar konden de klanten enkel kennismaken met het assortiment zonder de mogelijkheid tot aankoop. Patricia Carette, team leader van de vestiging in Zaventem en team leader van de vestiging in Leuven, gaat nu dieper in op de reden waarom IKEA voor Leuven koos. Sommigen zal het verbazen en anderen zullen het niet geloven maar één van de doorslaggevende argumenten was de bereikbaarheid van de studentenstad.

Je kunt op alle manieren naar de winkel komen want het station is slechts op 10 minuten stappen en binnen een straal van 500 meter vind je 5 parkeergarages Patricia Carette van IKEA

“Bereikbaarheid was inderdaad één van de belangrijkste criteria”, zegt Patricia Carette. “Je kunt op alle mogelijke manieren naar de winkel komen want het station is slechts op tien minuten stappen en binnen een straal van 500 meter vind je vijf parkeergarages. Een ander criterium was dat we een plaats moesten vinden in een commercieel centrum wat in Leuven absoluut het geval is.”

Negatieve perceptie

Marc Van de Velde is blij dat IKEA bevestigt wat hij al langer wist: Leuven is en blijft een bereikbare stad, ondanks de vele discussies over het circulatieplan dat enkele jaren geleden werd ingevoerd in het centrum. “Over de bereikbaarheid van Leuven zijn al liters inkt gevloeid”, zegt Marc Van de Velde, voorzitter van handelaarsorganisatie Liefst Leuven. “Wij blijven ons verzetten tegen de negatieve perceptie dat de stad moeilijk of zelfs helemaal niet te bereiken zou zijn. Alle parkings zijn even toegankelijk als vroeger. En in het centrum van de stad zijn er tientallen Shop&Go-plaatsen waar je 45 minuten lang gratis kunt parkeren. Dat het allemaal nog al meevalt, blijkt alvast uit het leegstandcijfer. Leuven doet het -alle omstandigheden in acht genomen- nog vrij goed. Van alle Vlaamse centrumsteden doet enkel toeristenstad Brugge het beter als Leuven.”

Dat het allemaal nog al meevalt, blijkt alvast uit het leegstandcijfer. Van alle Vlaamse centrumsteden doet enkel toeristenstad Brugge het beter als Leuven Marc Van de Velde van Liefst Leuven

Blijft de vraag: is IKEA van plan om in Leuven te blijven of is de pop-up store dan toch tijdelijk? Patricia Carette van IKEA laat weten dat de beslissing na zes maanden zal vallen. “We bekijken het van maand tot maand. Ondertussen doen we er alles aan om het de klanten naar hun zin te maken. Ons team heeft een heel intensieve opleiding gekregen om de klanten van a tot z te kunnen begeleiden bij hun aankoop. En de klanten reageren zeer positief.”

Meer informatie over de bereikbaarheid van Leuven kan je vinden op de website www.zonaarleuven.be