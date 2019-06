Hulpdiensten rukken uit voor pot op vuur ADPW

05 juni 2019

14u10 0

De hulpdiensten rukten vanmiddag omstreeks 11.30 uur massaal uit voor een brandmelding afkomstig uit een flatgebouw in de Mechelsestraat. Politie, ziekenwagen en MUG en brandweer haastten zich ter plaatse nadat melding was gemaakt van een brand in een appartement op de tweede verdieping. Vlammen waren er niet te zien, wel heel wat rook. Het bleek al snel dat er behalve veel rookontwikkeling door een pot die te lang op het vuur had gestaan, niets aan de hand was. De 25-jarige bewoonster werd door de brandweer aangetroffen in haar flat. Er was geen schade en niemand raakte gewond. Alle hulpdiensten konden dan ook weer snel de plaats verlaten.