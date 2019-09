Hulpdiensten opgetrommeld voor verdacht pakket, het blijkt om gsm te gaan ADPW

09 september 2019

Een medewerker van b-post trof maandagmiddag in Leuven een verdacht pakje aan in een geleegde postbus. Het pakje was voor de politie bestemd. Het ging om een hermetisch afgesloten doos met daarop enkel de vermelding ‘politie’. Er zaten geen postzegels op het poststuk, geen poststempels, geen gegevens van een afzender. Het pakketje werd in een veilige zone in het politiegebouw opgeborgen, ver weg van het personeel. De brandweer voerde een eerste controle uit en de metingen gaven aan dat er geen gevaarlijke stoffen in het spel waren. Vervolgens werd een beroep gedaan op de Civiele Bescherming om het pakket met onbekende inhoud op te halen. Dat gebeurde echter niet vooraleer de ontmijningsdienst van de landmacht eerst voor de zekerheid controleerde of er geen explosieve stoffen in het pakje zaten. Een x-ray uitgevoerd door de ontmijners maakte duidelijk er behalve een gsm niets in het pakje zat. Eenmaal het pakje was opengemaakt werd ook een briefje gevonden waarop vermeld stond ‘gevonden in het station van Aarschot’.