Huis van het kind organiseert ‘Speelplek op wandel’ Joris Smets

16 juni 2020

17u16 0 Leuven De zomer van 2020 zal er anders dan anders uitzien en heel wat mensen zullen hun vakantie in eigen land doorbrengen. Een uitgelezen kans om onze stad eens op een andere manier te ontdekken. Stad Leuven lanceerde alvast een alternatief - coronaproof - zomerprogramma. Ook tijdens de maand juni kunnen Leuvense gezinnen al deelnemen aan enkele leuke activiteiten in de stad. Zo organiseert het Leuvense Huis van het Kind deze maand “Speelplek op wandel”.

Het Leuvense Huis van het kind, in het hart van de stad, is een netwerk vzw die de diversiteit aan gezinsondersteunende organisaties en activiteiten in Leuven bundelt. Tijdens de coronacrisis herwerkte Huis van het Kind heel wat van het vaste aanbod naar een digitaal alternatief met online oudergroepen, individuele videogesprekken en webinars.

Huis van het Kind

In normale tijden kunnen ouders met jonge kinderen ook terecht in de verschillende leuke speelplekken van Huis van het Kind, gezellige ruimtes waar je samen met je baby, peuter of jonge kleuter terecht kan. Die speelplekken zijn momenteel jammer genoeg nog gesloten vanwege de coronacrisis. Maar Huis van het Kind heeft een origineel alternatief in petto: Speelplek op wandel! Speelplek op wandel zijn twee buggyvriendelijke wandelingen met allerlei plezante tussenstopjes, voor ouders met kinderen tot 4 jaar. Broers en zussen zijn natuurlijk ook welkom!

“Zo kunnen ouders met jonge kinderen op een speelse en ontspannende manier onze stad ontdekken, ook al zijn deze zomer door het coronavirus veel uitstapjes wat minder vanzelfsprekend”, vertelt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. Volledig conform de voorzorgsmaatregelen kunnen ouders tijdens de Speelplek op wandel-tochten gezellig samen met andere ouders en de kleintjes een fijn stukje wandelen door verschillende delen van Leuven. Op de verschillende tussenstops kan er vrolijk gespeeld worden, uiteraard steeds volgens de veiligheidsvoorschriften. Als het initiatief succes kent, zal het zeker herhaald worden.