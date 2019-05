Huis van het Kind blaast vijf kaarsjes uit op groots gezinsfeest EDLL

22 mei 2019

15u45 0 Leuven Huis van het Kind in Leuven bestaat vijf jaar. Naar aanleiding van de verjaardag en in teken van de ‘Week van de Opvoeding’, wordt er in de tuin van Museum M een groots gezinsfeest georganiseerd.

Van 16 tot 23 mei is het in heel Vlaanderen ‘Week van de Opvoeding’. Het hoogtepunt in Leuven is het gezinsfeest in het Huis van het Kind en de tuin van Museum M. Het is exact vijf jaar geleden dat het Huis van het Kind verhuisde naar de Savoyestraat in het centrum van Leuven. Het aanbod voor gezinnen breidde sindsdien alsmaar uit. Kinderen en ouders zijn welkom op het verjaardagsfeest om een fijne namiddag te beleven.

“Dit jaar is het gezinsfeest extra bijzonder. Er staan verrassende activiteiten op de agenda, zoals onze speciale gast Theater FroeFroe. Die hebben een aantal creatieve attracties mee. Kinderen kunnen hier schoenen naar koppen gooien, drollen vangen in plaats van eendjes, als zeemeermin in de photo-booth kruipen, met kabouterkegels spelen, een verhalenboom ontdekken, knutselen met groenten en fruit, aan familieyoga doen en voor de allerkleinsten hebben we een pop-upspeelplek”, zegt Nele Boyden van het Huis van het Kind.

Ook Bieke Verlinden, voorzitter en schepen van zorg en welzijn, is aanwezig op het feest. “Huis van het Kind is een netwerk vzw waar het huis ook fysiek vorm heeft gekregen naast de tuin van Museum M. Er is een ontmoetingsruimte en die verbinding naar de tuin heeft nu ook een vaste waarde gekregen”, aldus Bieke Verlinden.

Het gezinsfeest is een gezamenlijk initiatief van stad Leuven en vele andere gezinsondersteunende organisaties. De organisatie mikt op een 50 tot 70-tal gezinnen die langskomen. Het feest gaat nog door tot 17 uur.