Huis van de Tolerantie Leuven en Treepack fleuren Brusselsestraat op Bart Mertens

14 oktober 2019

17u30 0 Leuven De Brusselsestraat ziet er sinds kort fleuriger uit en dat is te danken aan Treepack, het Huis van de Tolerantie Leuven en VZW Mentality. Het resultaat is niet enkel mooi maar ook goed voor het milieu want het gaat om luchtzuiverende muurschilderingen die gemaakt werden met een speciale soort verf.

“We gebruiken Airlite voor de muurschilderingen. Dat is een verf die CO2 en NO2 absorbeert”, leggen de initiatiefnemers uit. “Dit is een eerste aanzet tot een aangenamere én gezondere omgeving voor alle voorbijgangers en bewoners.” Het project maakt deel uit van het overkoepelend Kom Op Voor Je Wijk-project ZUURSTOF! Voor de opwaardering van de elektriciteitscabine moest vooraf wel toestemming worden gevraagd aan nutsvoorzieningsmaatschappij FLUVIUS maar die werd vlot verleend. Maar het blijft niet bij een opgefleurde elektriciteitscabine want ook muren en zelfs het viaduct worden beschilderd in een fauna en flora-thema. “In 2020 wordt de onderdoorgang van het viaduct in de verf gezet en in 2021 zullen de creatieve buurtbewoners de lange zijmuur van het viaduct op de ’s Hertogenlaan met een professionele artiest transformeren tot een participatief pareltje”, klinkt het.

Meer informatie: www.treepack.net