Hotel The Fourth heropent na verblijf Sultan: “We staan nu internationaal op de kaart” Joris Smets

01 februari 2020

17u41 0 Leuven Het Leuvens viersterrenhotel The Fourth en restaurant Tafelrond openen zaterdag na bijna twee maanden opnieuw de deuren. De intussen overleden Sultan van Oman Qaboos huurde het hotel begin december helemaal af om een langdurige medische behandeling te ondergaan in het UZ Leuven. Amper een week later vertrok de Sultan alweer maar het hotel bleef dicht, tot nu.

Begin december stond Leuven even op zijn kop als gevolg van hoog bezoek uit het Midden-Oosten. Voormalig Sultan Van Oman Qaboos huurde luxehotel The Fourth plots af voor een periode van twee maanden. Hij zou een langdurige medische behandeling ondergaan in het Gasthuisbergziekenhuis, maar was na amper een week al terug vertrokken.

Heropening

Vandaag opent het Hotel en restaurant Tafelrond terug en eigenaar Jan Callewaert reageert bijzonder tevreden over de voorbije periode en de heropening: “Eigenlijk was het een godsgeschenk. We hebben de sluitingsperiode besteed aan een grondige schoonmaak van heel het hotel en het restaurant. Alle kamers zijn terug perfect in orde gezet, we hebben hier en daar wat geschilderd en onderhoudswerken uitgevoerd, en de binnentuin al in orde gemaakt voor de lente. Komende week is het hotel al voor 85% volzet. Het restaurant Tafelrond heeft ook een nieuwe menukaart, met twee Midden-Oosterse gerechten. Het is natuurlijk ook een stukje nieuwsgierigheid van de mensen dat meespeelt”.

Bekendheid

“Op de delegatie van de Omani zelf hebben we niets aan te merken. Zij hebben het altijd heel proper gehouden en er was niets van schade. Net als ons waren ook zij waren heel erg tevreden over hun verblijf. The Fourth is nu ook internationaal op de kaart gezet . We hebben veel bekendheid gekregen en hebben bewezen dat we instaat zijn zulke gasten met een grote delegatie te ontvangen. Gasten van het Midden-Oosten reizen nu zelfs af naar ons hotel. Burgemeester Ridouani wist mij te vertellen dat zij nu eerst een foto maken van The Fourth en dan van het stadhuis.”