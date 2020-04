Hotel Ibis is beschikbaar voor niet-coronapatiënten: “Een mooi gebaar” Bart Mertens

03 april 2020

18u00 0 Leuven Accor-hotels wil 80 leegstaande hotels in België beschikbaar maken voor de medische verzorging van patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus. In Leuven staat hotel Ibis onder meer op de lijst. “Een mooi gebaar”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Alle grote hotels van Leuven hebben al aangeboden om indien nodig hun kamers ter beschikking te stellen voor de medische verzorging van patiënten. Bedoeling is om patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus onder te brengen in de hotels. Onder hen ook hotel Ibis dat behoort tot de Accor-groep. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) bevestigt dat Ibis op de lijst staat. “Meerdere hotels willen hun kamers ter beschikking stellen om patiënten op te vangen indien we terecht zouden komen in een situatie waarin de maximumcapaciteit van onze ziekenhuizen bereikt zou worden. Ook hotel Ibis en dat is een mooi gebaar”, klinkt het. Vooralsnog is de maximumcapaciteit nog niet bereikt in de Leuvense ziekenhuizen, ook niet op de intensieve afdeling die speciaal werd ingericht in UZ Leuven en in het Heilig Hartziekenhuis. In UZ Leuven worden momenteel 158 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 53 patiënten op intensieve zorg, waarvan 37 aan een beademingstoestel. Dat cijfer is vergelijkbaar met de situatie op donderdag.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) laat tot slot weten dat het mooie weer van dit weekend geen aanleiding mag zijn om de aandacht voor de coronamaatregelen te laten verslappen. “Ik roep iedereen op om de regels nauwgezet te blijven volgen. Je mag bewegen en je mag een luchtje scheppen maar hou altijd afstand van anderen. Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen met velen tegelijk afzakken naar pleinen of gaan picknicken in het park. De politie heeft nog niet veel boetes moeten uitschrijven. Ik hoop dat dit zo blijft. Hoe beter we de maatregelen nu volgen hoe sneller we uit deze crisis zijn.” Nog dit: de politie zal de komende dagen blijven toezien op de maatregelen en extra aanwezig zijn op pleinen en in parken. Indien nodig, schrijven ze boetes uit. De politie wordt op het terrein ook bijgestaan door gemeenschapswachten, buurtwerkers en jongerenwerkers.