Horecagids Leuven toe aan 32e editie: “Leuven staat op culinaire kaart” Bart Mertens

25 januari 2020

11u00 0 Leuven In de salons van het stadhuis op de Grote Markt in Leuven werd zopas de 32e editie van de Horecagids voorgesteld. “Ho.Re.Ca Leuven, Visit Leuven, Centrummanagement en Middenstand Leuven werkten al voor de negende keer samen voor de gids”, zegt Danny Justens die als voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven de fakkel doorgeeft aan Kevin Vanderauwera.

Horecagids Leuven is een van de langstlopende tradities in de universiteitsstad. Wat begon als een puur horecaverhaal groeide langzaam maar zeker uit tot een jaarlijkse brochure die ook bijzonder nuttig is voor toeristen. Zopas werd de 32e editie van de Horecagids voorgesteld in de salons van het historische stadhuis op de Grote Markt in Leuven. “Horeca Leuven, Visit Leuven, Centrummanagement en Middenstand Leuven werkten al voor de negende keer samen aan de jaarlijkse gids die een overzicht biedt van Leuvense horecazaken. Net zoals vorig jaar werd de Horecagids ook verrijkt met toeristische informatie. Eigenlijk is het een praktische wegwijzer voor iedereen die Leuven op culinair en cultuur-historisch vlak wil ontdekken. Leuven staat de laatste jaren steeds prominenter op de culinaire kaart met tal van leuke cafés, restaurants en heel wat toeristische troeven”, zegt Danny Justens die als voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven de fakkel doorgeeft aan opvolger Kevin Vanderauwera.