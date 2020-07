Hops ’n More is de nieuwe drankenhandel in Leuven: “Ambachtelijke dranken van over heel de wereld” Joris Smets

20 juli 2020

13u12 0 Leuven In de Parijsstraat in Leuven vind je sinds kort Hops ‘n More: een nieuwe drankenhandel naar het idee van Koen Kostermans (32) en Jelle Suply (39). Het is een nieuw concept waar de twee eigenaars samenwerken met ambachtelijke brouwerijen die met innovatieve en creatieve producten op de markt komen. “Een Stella zal je hier niet vinden”, zegt Koen. “We hebben allerlei speciale bieren, ciders, en niet-alcoholische dranken.”

Leuven is weer een innovatief concept rijker: Koen Kostermans (32) en Jelle Suply (39) hebben sinds kort hun eigen zaak uit de grond gestampt met de naam ‘Hops ‘n More’. Het is een drankenhandel waar je terecht kan voor de meest speciale bieren, ciders en niet-alcoholische dranken. “Het is zeker en vast niet het klassieke gamma dat je in de grootwarenhuizen vindt”, zegt Koen. “We werken samen met kleine ambachtelijke brouwerijen over heel de wereld die creatief uit de hoek durven komen. Zo hebben we verschillende bieren uit Noorwegen, Denemarken, Kroatië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en noem maar op. We hebben ook een tapinstallatie staan waarmee we vers bier van tap inblikken voor de klanten. Het is momenteel niet de bedoeling om hier iets te drinken, maar op termijn willen we wel tastings organiseren.”

“Het concept was nog niet aanwezig in Leuven en er was zeker vraag naar”, zegt Jelle. “We bieden een uitgebreid gamma waar we ongelofelijk veel variatie in voorzien. Omdat we ook met heel kleine ambachtelijke brouwerijen over heel de wereld werken, hebben we veel unieke bieren in de frigo staan waar er maar een beperkte voorraad van geproduceerd is. Maar niet alleen voor alcoholische dranken kan je hier terecht. We hebben heel veel soda’s die je nergens anders in België, en al zeker niet in Leuven, vindt.

Adres: Parijsstraat 27, 3000 Leuven

Openingsuren: maandag: 14u - 19u, dinsdag tot zaterdag 12u - 19u