Hoover Hiver keert terug en wel op 11 januari

04 januari 2020

17u00 0 Leuven Het Herbert Hooverplein in Leuven is op zaterdag 11 januari het toneel voor event Hoover Hiver. De vrijwilligers van Rikolto –het vroegere Vredeseilanden- palmen die dag het plein in met hapjes, drankjes en vooral gezelligheid.

Op 10, 11 en 12 januari palmen vrijwilligers van Rikolto opnieuw de straten in. In Leuven kan je aan alle supermarkten een gadget kopen maar kan je zaterdagmiddag ook verpozen op Hoover Hiver. Net zoals vorig jaar biedt het event hapjes en drankjes op het vernieuwde Hooverplein, uiteraard voor het goede doel. “Al jaren doen de jeugdbewegingen in de regio Leuven een spel op zaterdagnamiddag waarbij ze balpennen en houten lepels verkopen in het centrum van Leuven”, vertelt Heleen Verlinden, één van de initiatiefnemers. “Daarom wilden we graag een fijne plek creëren waar de kinderen tussentijds kunnen uitrusten en genieten van iets lekkers. Toen dachten we: waarom stellen we het niet gewoon open voor iedereen? Er zullen wafels zijn en hapjes van onder meer Eetba(a)r en Medina. Verder ook een wijnbar, warme dranken en een springkasteel. Een ideale tussenstop dus om even op adem te komen van de soldenjacht.”

Klimaatopwarming

Met de slogan ‘Lekker voor mens en planeet’ brengt de Rikolto-campagne ook de boodschap dat we de wereld kunnen veranderen met lekker eten. “Wereldproblemen zoals klimaatopwarming, waterschaarste, honger en overgewicht zijn voor een groot stuk het gevolg van hoe we voedsel produceren en consumeren. Daarom werkt Rikolto over de hele wereld om te zorgen dat ons eten lekker is voor mens én planeet. Zowel voor de boeren die ervan moeten leven als voor ons en voor het milieu.”