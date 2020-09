Honkvaste Damiaanscouts worden vereeuwigd in straatnaam Bart Mertens

21 september 2020

12u59 0 Leuven De lokalen van de Damiaanscouts in Wilsele-Putkapel hebben een nieuw adres: Scouts- en Gidsenpad 1. Dat de straat naar hen wordt vernoemd, is voor de leden een mooie beloning nadat ze al meer dan 50 jaar op dezelfde locatie hun activiteiten organiseren.

De Leuvense gemeenteraad keurde zopas een straatnaamwijziging goed voor het laatste stukje Berghoekstraat in Wilsele-Putkapel. De groepsleiding en raad van bestuur van de scoutsgroep onthulden bij de start van het nieuwe scoutsjaar het nieuwe straatnaambordje in aanwezig van schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). Die laatste had een leuke verrassing voor de Damiaanscouts. Schepen Vansina legt uit waarom de scouts een pad naar zich vernoemd krijgen. “Naar redenen moeten we niet zoeken. Het is gewoon vanzelfsprekend. De verwevenheid van de Damiaanscouts met de gemeenschap in Wilsele is sprekend. Hun spaghettidagen brengen een groot deel van de Wilselenaren in beweging. Ook hun Wilsele Winterland met jeneverkot is een ‘moet-je-bij zijn’ in het dorp.”

Vereerd

De leden van de scoutsgroep voelen zich vereerd. “Sinds 1962 hebben wij met onze scouts op het einde van de Berghoekstraat onze thuis. Dat ons stukje straat nu naar ons vernoemd wordt, is heel speciaal. Het is een mooie beloning voor al het werk van vroeger en nu. Vanaf nu kunnen we zeggen dat alle wegen leiden naar Rome maar het Scouts- en Gidsenpad in Wilsele leidt naar de Damiaanscouts”, klinkt het trots.