Honderden mensen overrompelen grootste Kringwinkel van Vlaams-Brabant voor eerste koopjes EDLL

18 oktober 2019

17u48 0 Leuven In de Ijzerenmolenstraat in Heverlee is vandaag de grootste Kringwinkel van Vlaams-Brabant geopend. Kringwinkel ViTeS heeft een winkelruimte van maar liefst 1500 m². Meer dan 300 mensen overrompelden vandaag de winkel voor de eerste koopjes.

Leuvenaars kennen hem ongetwijfeld: kringwinkel ’t SPIT. De winkel heeft twintig jaar dienst gedaan, maar voldeed niet meer aan de nieuwe energienormen. Het aanbod in de winkel werd ook te klein voor de toenemende vraag. “Er was teveel volk voor het aanbod in de winkel. Je hebt nog steeds de budgetkopers en verzamelaars, maar de laatste jaren is er ook een nieuwe groep ontstaan. Een groep die koopt omwille van het milieu. Vroeger was de Kringwinkel een winkel voor de arme mensen, maar die mentaliteit is echt veranderd”, zegt communicatieverantwoordelijke Ingrid De Roo.

Sinds een tweetal jaren vaart Kringwinkel SPIT samen met Kringwinkel Televil onder de vlag van Kringwinkel ViTeS. “Vorig jaar hadden we bij Kringwinkel ViTeS 800.000 klanten in totaal, dat is fenomenaal”, aldus Ingrid. Kringwinkel ViTeS heeft 11 Kringwinkels in Brussel en Vlaams-Brabant, waarvan de vestiging in Heverlee nu de grootste is. “We hebben geprobeerd om de winkel zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze klanten. De winkel is zeer toegankelijk, ruim en open”, zegt directeur Lieven Van der Stock. “We creëerden een ongeziene shop-ervaring met meer dan 55.000 unieke stukken, gaande van speelgoed tot huishoudtoestellen, fietsen en textiel”, aldus Van der Stock. Het nieuwe gebouw is ZEM - zo energieneutraal mogelijk – gebouwd. “Er komt geen fossiele brandstof meer aan te pas. Het gebouw is goed geïsoleerd, heeft led-verlichting en verwarming en ventilatie gebeuren door waterpompen, die van stroom voorzien worden door 82 zonnepanelen”, stelt Van der Stock.

Vanmiddag knipte burgemeester Ridouani officieel het lint door, vooraleer meer dan 300 mensen de winkel bestormden. “Ik sta hier als een fiere burgemeester. Voor de stad Leuven is de werking van Kringwinkel ViTeS en de sociale economie bij uitbreiding van wezenlijk belang. We gooien vandaag heel wat weg, maar dankzij deze werking verkleint de afvalberg en worden hele mooie producten gerecycleerd en terug aangeboden. In de toekomst werken we zeker als partners verder”, aldus Ridouani.

De nieuwe Kringwinkel van ViTeS biedt werkgelegenheid aan 336 mensen. Zo’n 36 personeelsleden werken in de winkel en 300 mensen zamelen de goederen in, zorgen voor de leveringen en maken ze winkelklaar in verschillende ateliers. Van de 36 personeelsleden in de winkel zijn er vier werkleiders en 32 mensen die het moeilijker hadden om een job te vinden. “We willen nog meer zorgen voor sociale tewerkstelling en armoede bestrijden. Dat wil zeggen, hoe klein je portemonnee ook is, iedereen moet hier alles vinden”, besluit Ingrid. Kringwinkel ViTeS zamelt zo'n tien miljoen kilogram herbruikbaar product in per jaar.