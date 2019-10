Honderden klokken luiden op vrijdaggebed Bart Mertens

04 oktober 2019

17u21 0 Leuven De Franciscaanse familie in Vlaanderen organiseerde met de steun van de Belgische bisschoppenconferentie en de Moslimexecutieve de actie ‘FranciscanCall4Peace’. Bij het begin van het islamitisch vrijdaggebed werden op meer dan 300 plekken in binnen- en buitenland de klokken geluid als een oproep tot verzoening en verbroedering.

De actie ‘FranciscanCall4Peace’ herdenkt op de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi een bijzondere ontmoeting van 800 jaar geleden. In september 1219 trok Franciscus vanuit het kruisvaarderskamp in Damietta blootvoets en ongewapend de sultan van Egypte tegemoet. Door Franciscus gastvrij te ontvangen, doorbrak moslimsultan Malek Al-Kamil het heersende vijandsbeeld. Midden in het oorlogsgeweld kwam het tot een vredevolle ontmoeting tussen beide mannen. “Ook in onze tijd is er nood aan bruggenbouwers”, klinkt het. “Daarom luiden in heel het land de klokken. In de deelnemende moskeeën hebben imams in hun vrijdagpreek naar de ontmoeting verwezen. In Leuven werd het beiaardstuk ‘St. Francis’ trial’ -dat speciaal voor de actie door Jo Coenen werd gecomponeerd- uitgevoerd op de universiteitsbeiaard.” Meer info: franciscancall4peace.org