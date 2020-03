Honderd vrijwilligers melden zich voor Leuven Helpt: “In deze tijden is een solidair gebaar veel waard” Kim Aerts

15 maart 2020

20u04 2 Leuven “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen in deze tijden, hebben we het centraal platform Leuven Helpt opgestart”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

De stad Leuven heeft de krachten gebundeld met partners zoals de zorgsector en de universiteit en heeft Leuven Helpt opgestart, in samenwerking met Give A Day. Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers. Het zijn kleine gebaren die kunnen helpen.

“Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard. Met dit platform kunnen we dat actief en ten volle ondersteunen.”

Op www.leuven.be/leuvenhelpt worden alle vragen gebundeld en zie je hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook telefonisch op het nummer 016/27.27.72. Stadsmedewerkers brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn. Vrijwilligers krijgen ook instructies om de hulp veilig te laten verlopen. Bij het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers kan iedereen nu een gratis verzekering afsluiten. Tot nu toe kon dat enkel voor verenigingen.

Leuvenaars die in hun buurt mensen willen helpen, kunnen op Leuven Helpt een kaartje downloaden om bij buren in de bus te steken.

Solidariteit

Vrijdag werd al het mailadres ‘leuven.helpt@leuven.be’ gelanceerd. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen al gemaild hebben op enkele dagen tijd. We kregen al een bericht van meer dan honderd Leuvenaars die op één of andere manier willen helpen”, zegt Ridouani.

“Omdat we in Leuven de gewoonte hebben om samen te werken, zijn we in staat om snel te reageren en de nodige initiatieven op te zetten. Dankzij onze nauwe banden met de kennisinstellingen, de zorgsector, de bedrijven, het middenveld et cetera kunnen we snel en efficiënt samenwerken en oplossingen zoals dit platform voorzien. We bekijken met de zorg- en welzijnsorganisaties hoe Leuven Helpt hen kan ondersteunen om goede zorg te blijven garanderen. De komende tijd zal samenwerking nog belangrijker worden”, zegt Ridouani.

Call center

Het call center voor vragen dat de stad heeft ingericht, dankzij enkele vrijwilligers onder de stadsmedewerkers, blijft ook de komende weken actief om de inwoners met vragen goed te informeren. Het is te bereiken op 016 27 27 72 of via corona@leuven.be. De meeste vragen de voorbije dagen gingen over horeca en handel, huwelijken, privé-feestjes, stedelijke dienstverlening en of de Kruidtuin nog open blijft.