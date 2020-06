Home invasion in Leuven: daders binden vrouw vast en drinken dan rustig een biertje Joris Smets

13u16 6 Leuven Twee mannen zijn zondagochtend rond 9 uur binnengedrongen in een huis aan de Diestesteenweg in Leuven. De bewoonster werd vastgebonden en raakte lichtgewond, waarna de inbrekers haar huis doorzochten. De vrouw kon zichzelf losmaken en zocht hulp bij haar buurvrouw. De inbrekers zijn ook in verband gebracht met een andere inbraak op de Diestesteenweg in Lubbeek eerder die dag.

De mannen hingen volgens het slachtoffer en een getuige al even rond op de steenweg. Eén van hen zou zich verplaatst hebben met een fiets, de andere te voet. Rond 9 uur klommen ze opeens door het openstaande raam van een huis. “Eén van de twee mannen pakte de bewoonster vast en bond een vestje rond haar mond en een ander vestje rond haar benen”, klinkt het bij het Leuvense parket. “Ze kreeg ook een trap tegen de benen van één van de daders. De bewoonster raakte lichtgewond aan gezicht en halsstreek. De mannen doorzochten haar huis en zouden zelfs een blikje bier hebben gedronken in de keuken. Ze verlieten het huis via de voordeur. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. De vrouw kon zichzelf losmaken en zocht hulp bij haar buurvrouw.”

Onderzoek

De politie die ter plaatse kwam, vond even verderop achtergelaten juwelen, onder andere een horloge, halskettingen en oorbellen. “Deze juwelen waren even voordien gestolen bij een inbraak in een appartement aan de Diestesteenweg in Lubbeek”, klinkt het. “De inbrekers waren via een geparkeerde auto op het balkon van een appartement op de eerste verdieping geklommen. Via het openstaande raam drongen ze de slaapkamer binnen en stalen de juwelen. Ook hier was de bewoonster thuis. De buurtbewoners zagen rond het tijdstip van de inbraak verdachte personen op straat die ook zouden voldoen aan de omschrijving van de daders van de latere feiten op de Diestsesteenweg in Leuven. Zij verplaatsten zich allebei per fiets.”

Het labo verrichtte op beide plaatsen sporenonderzoek. Voorlopig is er geen spoor van de daders. De lokale recherches van PZ Leuven en PZ Lubbeek voeren onderzoek naar de feiten.