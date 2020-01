Holebihuis Vlaams-Brabant wordt UniQue Bart Mertens

20 januari 2020

16u12 1 Leuven De Vlaams-Brabantse koepel van holebi- en transgenderverenigingen gaat voortaan door het leven als ‘UniQue Vlaams-Brabants regenbooghuis’. Dat maakte de organisatie bekend op haar nieuwjaarsreceptie in GC De Bosstraat in Wilsele. “De werking van Holebihuis Vlaams-Brabant omvat ook het transgenderthema maar uit de vorige naam viel dit niet af te leiden”, zegt Bram Van Hoof.

Sinds de oprichting van het regenbooghuis in 2008 onder de naam ‘Het Holebihuis- Holebikoepel Vlaams-Brabant’ is de werking gestaag gegroeid maar na 12 jaar kiest de organisatie voor een nieuwe naam. Holebihuis Vlaams-Brabant wordt vanaf nu UniQue Vlaams-Brabants regenbooghuis. Niet zonder reden uiteraard want ook anno 2020 hebben nog heel wat mensen vragen over het holebi- en transgenderthema volgens ondervoorzitter Wim Muylle. “Als holebi of transgender heb je minder rolmodellen en is de kans groter dat je worstelt met je geaardheid of je genderidentiteit. Het is belangrijk dat je dan terecht kan bij mensen die weten wat je meemaakt en je een luisterend oor kunnen bieden. Daarnaast sensibiliseren we ook de brede samenleving. Dat is de kracht van onze werking.”

Toegankelijk pand

“Om die reden was een naamswijziging aan de orde”, verklaart Bram Van Hoof die de werkgroep leidde die op zoek ging naar een nieuwe naam. “De werking van Holebihuis Vlaams-Brabant omvat ook het transgenderthema maar uit de vorige naam viel dit niet af te leiden.”

De zoektocht naar een nieuwe naam kwam er ook na een bevraging van de achterban. “Onze nieuwe naam moest de volledige lading dekken maar moest ook gedragen en duurzaam zijn. Zo zag UniQue als nieuwe naam voor het Vlaams-Brabantse regenbooghuis het levenslicht”, stelt voorzitter Cools die nog meegeeft dat ‘drempels’ centraal staan in het jaarplan 2020. Het regenbooghuis blijft ook op zoek naar een betere huisvesting. “Daarbij ijveren we voor een rolstoeltoegankelijk pand gezien onze huidige locatie dat helaas niet is”, besluit ondervoorzitter Muylle.