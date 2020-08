Holebifilmfestival komt ook naar je huiskamer: “We weten niet wat de omstandigheden zullen zijn in november” Bart Mertens

12 augustus 2020

13u30 2 Leuven Hoewel het zeer onzekere tijden zijn door het coronavirus is de kernploeg van het Holebifilmfestival druk in de weer om hun 20ste editie in november voor te bereiden. Sinds dit jaar gaat het Holebifilmfestival ook de digitale tour op om het festival tot in de woonkamer te brengen. “We willen een alternatief kunnen aanbieden voor het geval dat het festival in zijn normale vorm niet zou kunnen doorgaan”, zegt coördinator Jorrit Ferket.

In gunstige omstandigheden zal de 20ste editie van het Holebifilmfestival plaatsvinden van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 27 november op meerdere locaties. Maar de grote vraag blijft uiteraard of de omstandigheden in november nog gunstig zullen zijn voor een ‘fysiek’ evenement. “Het festival springt in deze bijzondere coronatijden dan ook voor een stuk op de digitale kar door een samenwerking met ‘ZED vanuit je zetel’ op Dalton.be aan te gaan”, zegt Jorrit Ferket, coördinator van het Holebifilmfestival. “Door de corona-epidemie weten we uiteraard niet goed in welke omstandigheden we ons zullen bevinden in november. Omdat we al 20 jaar een vaste waarde zijn geworden willen we daarom een alternatief kunnen aanbieden voor het geval dat het festival in zijn normale vorm niet zou kunnen doorgaan.”

Jeugd

Bedoeling is om het Holebifilmfestival tot in de woonkamer te krijgen door een compilatie van de beste kortfilms uit alle inzendingen van Holebikort 2019 aan te bieden op ‘ZED vanuit je zetel’. Met deze samenwerking wil het Holebifilmfestival ook weer terug meer jeugd aantrekken. “Jongeren gaan nog heel weinig naar reguliere bioscoopvoorstellen maar kijken eerder alles online vanuit hun kamer via diverse video-on-demandplatformen. Door deze samenwerking willen we hen kennis laten maken met het aanbod van het Holebifilmfestival en hopen we hen op die manier warm te krijgen om toch naar een voorstelling te komen kijken op één van onze locaties”, besluit Jorrit Ferket.

De compilatie van de beste inzendingen uit Holebikort 2019 is nu al te zien op Dalton.be in de premium rubriek ‘ZED vanuit je zetel’ voor slechts 5 euro. Meer informatie vind je door hier te klikken en op de website van het Holebifilmfestival.