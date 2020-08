Hogeschoolplein is helemaal vernieuwd: vanaf nu kan je er zelfs gaan schaken Bart Mertens

19 augustus 2020

16u00 0 Leuven In afwachting van een volledige heraanleg kreeg het Leuvense Hogeschoolplein een grondige opfrisbeurt. “Er is nu ruimte voor spel en ontspanning tussen de vele houten zitmuurtjes. Een groep speelpleinkinderen kwam vandaag langs om de nieuwe inrichting uit te testen”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Het Hogeschoolplein is een prachtig plein met authentieke gevels, maar verloor de voorbije jaren een beetje de grandeur van weleer. Wat overbleef was een grasveld met paardenkastanjes en daarom besloot het Leuvense stadsbestuur om het plein een tijdelijke heraanleg te geven in afwachting van een definitieve herinrichting. “De nieuwe look moet een jaar of vijf meegaan”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Bij de heraanleg werd uitgegaan van het belangrijke historische karakter. Het tijdelijke ontwerp wil de pleinfunctie accentueren en de rijke geschiedenis van het plein laten herleven. Wat meteen opvalt, zijn de houten zitmuurtjes en de markeringen op het asfalt die tonen waar vroeger de collegemuren stonden. Een mooie verwijzing naar deze colleges zijn lasergravures van de zogeheten zeven vrije kunsten. Twee infopanelen vertellen bovendien meer over de geschiedenis van de colleges en het Hogeschoolplein. Ook leuk: het plein is groener geworden want het grasveld is uitgebreid tot aan de straat en er is geen verharding meer rond de bomen. We hebben trouwens nog een extraatje voorzien. In de bank met als thema ‘Aritmetica’ zijn twee schaakborden ingewerkt. De houten schaakstukken kunnen ontleend worden bij brasserie De Werf.”