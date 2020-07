Hogeschool UCLL versterkt samenwerking met VDAB: meer inzet op loopbaancompetenties en diversiteit Samenwerkingsovereenkomst 2020-2024 met VDAB Limburg en VDAB Vlaams-Brabant Joris Smets

08 juli 2020

18u08 0 Leuven Hogeschool UCLL ondertekende woensdag een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met VDAB Limburg en VDAB Vlaams-Brabant. De vernieuwde samenwerking voegt wat extra’s toe. Binnen het thema ‘levenslang leren’, krijgen loopbaancompetenties bijzondere aandacht. Als het gaat over ‘diversiteit’ willen UCLL en VDAB álle talenten aan boord krijgen en werkgevers engageren tot meer diversiteit. De samenwerking tussen UCLL en VDAB wordt voor de komende vier jaar versterkt.

“Het is voor ons als hogeschool belangrijk om samen met de VDAB de beste succesverhalen bij onze studenten naar boven te halen”, stelt Marc Vandewalle. “Door deze samenwerking versterken we studenten en afgestudeerden in hun loopbanen en stimuleren we ook het levenslang leren. De samenwerking over de regio’s heen stimuleert de dynamiek bij alle deelnemers.”

“Samen sterk voor werk hebben we bij deze weer concreter gemaakt”, vult Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg aan. “De arbeidsmarkt beweegt hard. Met sterke partnerschappen zoeken we ruimte en mogelijkheden om voortdurend naar nieuwe inzichten en oplossingen te zoeken. Blij dat we met UCLL onze samenwerking met een overeenkomst bekrachtigen.”

“Elk talent telt en elk talent aan de slag!”, zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant. “Door doelgericht samen te werken, kunnen VDAB en UCLL hefbomen creëren om de perspectieven van jongeren op werk te verbreden en te vergroten.”

Het hoger onderwijs zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving, maar vandaag vinden nog altijd relatief weinig studenten met een migratieachtergrond hun weg ernaartoe Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL

Loopbaancompetenties

Levenslang leren is een beleidsprioriteit bij UCLL. Dit heeft als doel dat ieder zich een leven lang succesvol kan aanpassen aan een veranderende wereld. Dat begint bij het ‘leergretig’ maken van elkeen en tegelijkertijd dat leren toegankelijk te maken. Vraag en aanbod moeten goed op elkaar afgestemd zijn. VDAB wil dit als ‘loopbaanregisseur’ nog meer naar alle burgers verbreden. De samenwerking met UCLL als hogeschool betekent daarbij meer toegang tot hogere profielen. De hogeschool kan haar studenten door de samenwerking met VDAB op haar beurt al van bij de start van de opleiding mee op pad zetten naar persoonsvorming. Elke persoon, elke student moet de eigen regie in handen kunnen nemen.

Werkgevers engageren tot meer diversiteit is een belangrijke stap UCLL

Alle talenten aan boord

“Het hoger onderwijs zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving, maar vandaag de dag vinden nog altijd relatief weinig studenten met een migratieachtergrond hun weg ernaartoe”, zegt Marc Vandewalle. “Een hogere opleiding is echter een belangrijke hefboom voor onder andere sociale mobiliteit. Bovendien vertaalt dit zich ook op de arbeidsmarkt en in die link kunnen UCLL en VDAB elkaar versterken. Ook het onderzoek dat UCLL doet rond diversiteit biedt hier een kans. Alle talenten aan boord dus, door het inschakelen van mensen met potentieel die nu nog te vaak hun weg niet vinden.”

Werkgevers engageren

Daar kan het benaderen van werkgevers uiteraard ook een belangrijke rol in spelen. Hen engageren tot meer diversiteit, is een belangrijke stap. Via de samenwerking willen VDAB en UCLL hen ook engageren tot meer opleiden op de werkvloer met meer werkplekleren en duaal leren. Een partnerschap dus, met werkgevers, voor de studenten van de professionele bachelors en die van de graduaatsopleidingen.

Bij de mooiste resultaten die de samenwerking tussen UCLL en VDAB na de afgelopen jaren kan voorleggen, hoort met voorsprong IVAN, het introductiejaar voor anderstalige nieuwkomers. Zelfs na de voorbije woelige periode, waren er succesvolle afstudeerders, vorige maand.