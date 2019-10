Hogeschool UCLL legt Lomelino een tuchtsanctie op na racistische berichten op Tinder Kim Aerts

01 oktober 2019

19u18 2 Leuven De Leuvense hogeschool UCLL heeft ex-Vlaams Belanger Thomas Lomelino een tuchtsanctie opgelegd omdat hij zich racistisch en seksistisch uitliet op Tinder tegenover een 18-jarig meisje.

“Eind augustus werd de hogeschool op de hoogte gebracht van online racistische en discriminerende uitspraken van één van haar studenten. Als hogeschool tolereren we dit gedrag niet. Dit is ook zo expliciet opgenomen in het tuchtreglement. Na onderzoek besloot de hogeschool een tuchtprocedure op te starten: de feiten waren in strijd met het tuchtreglement en deze zaak had duidelijk een impact op de studentengemeenschap en de hogeschool in haar geheel”, klinkt het in een mededeling.

De zaak werd besproken in de tuchtcommissie, waarbij Lomelino gehoord werd. “Tijdens de procedure is gebleken dat de zaak complexer ligt dan tot dusver was gebleken. Na beraad heeft de tuchtcommissie van de hogeschool een sanctie uitgesproken. Het gaat in casu om een waarschuwing gekoppeld aan een herstelgerichte opdracht. Deze opdracht houdt in dat de student op zoek moet naar een plaats waar hij vrijwilligerswerk kan presteren rond diversiteit. De student krijgt dus de kans aan te tonen dat de waarden van de hogeschool ook de waarden zijn die hij zelf nastreeft.” De tuchtcommissie volgt de uitvoering van de herstelgerichte opdracht op en kan alsnog beslissen tot een strengere sanctie indien blijkt dat Lomelino de opdracht niet naar behoren uitvoert. In tussentijd kan de student wel les blijven volgen aan de hogeschool. De Vlaams Belanger stapte eerder al uit de partij nadat het meisje, aan wie de berichten gericht waren, de chats online deelde. “Hij heeft zelf ingezien dat zijn grappen zeer misplaatst zijn”, luidde het toen bij Vlaams Belang.