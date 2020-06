Hogeschool UCLL lanceert UCaLL: “Studiekiezers kunnen privé-videogesprek boeken met docent of student” EDLL

05 juni 2020

11u52 0 Leuven Na een succesvolle infodag met zo’n 2.300 bezoekers in meer dan 60 chatrooms, kunnen toekomstige studenten bij hogeschool UCLL nu ook een privé-videoafspraak boeken met een docent of student. Via UCaLL wordt iedereen die voor een studiekeuze staat persoonlijk verder geholpen. UCLL is de eerste onderwijsinstelling in Vlaanderen die hiermee aan de slag gaat.

Voortaan kan je bij hogeschool UCLL een digitale afspraak maken zoals je dat nu al bij de dokter doet. Toekomstige studenten kunnen privé in gesprek gaan met docenten of andere studenten. “Op die manier krijgen studiekiezers een meer persoonlijke benadering, wat essentieel is bij het studiekeuzeproces”, verduidelijkt Jan Withofs, hoofd communicatie aan UCLL. Het idee kwam er onder meer nadat verschillende UCLL-studenten via sociale media hadden aangegeven dat ze bereid waren om vragen van studiekiezers te beantwoorden.

200 videoafspraken

Hoe werk de UCaLL? Docenten en studenten van UCLL geven via een afsprakenplanner aan wanneer ze bereikbaar zijn voor een gesprek over de opleiding. Een kandidaat-student kan dan intekenen op zo’n tijdslot en een videoafspraak vastleggen. Een beetje gelijkaardig aan het boeken van een doktersafspraak. “De nood aan een persoonlijke en individuele begeleiding tijdens deze coronacrisis kwam naar boven in de bemerkingen die we optekenden bij de studiekiezers na de online infodag. Met UCaLL kunnen we die ervaring nu waarmaken”, stelt Withofs. Het spiksplinternieuwe platform werd eind mei gelanceerd en ondertussen werden er al zo’n 200 videoafspraken gemaakt. Elk kwartier start er een sessie op, van ’s ochtends tot ’s avonds.

Campusbezoek

De campussen van UCLL kon je tijdens de lockdown al virtueel bezoeken. Maar vanaf 8 juni zijn er ook weer fysieke bezoeken mogelijk, weliswaar beperkt, met mondmasker én met gids. “Veel kandidaat-studenten en ouders willen de campussen ervaren en bezoeken: denk maar aan de labo’s, de praktijklokalen en de ligging. Het is een niet te onderschatten element in de studiekeuze”, aldus Jan Withofs. Een studiekeuze maken in coronatijden heeft wel een groot voordeel. “Grootschalige infodagen zijn nog niet toegestaan, dus ontvangen we iedereen in kleine groepjes met gids op onze campussen. Zo kunnen kandidaat-studenten veilig en in alle rust kennis maken met hun toekomstige school.” De volgende online infoavond vindt plaats op 1 juli. Meer informatie over de privé-chats vind je op de website.