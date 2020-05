Hogeschool UCLL heropent campussen voor dringende praktijklessen EDLL

18 mei 2020

13u09 3 Leuven Zo’n 300 studenten van UCLL Leuven, Heverlee en Diest mogen vandaag na twee maanden terugkeren naar hun campus om praktijklessen te volgen. “In wat rest van het academiejaar willen we nog sterk inzetten op die hoogstnodige praktijk”, klinkt het.

Hogeschool UCLL start vandaag met contactluw onderwijs op al haar campussen in Leuven, Heverlee en Diest. Na twee maanden sluiting door de coronacrisis ontvangt de hogeschool dus terug een beperkt aantal studenten en collega’s. Bepaalde lessen, zoals practica en essentiële evaluatieactiviteiten, mogen voortaan weer plaatsvinden. “Bij UCLL richten we professioneel onderwijs in. Het aandeel praktijklessen en labo’s ligt dus erg hoog en dit maakt een totale opschorting van de fysieke lesactiviteiten minder evident. We willen - in wat rest van het academiejaar - nog sterk inzetten op die hoogstnodige praktijk", verduidelijkt Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL.

15% bezetting

Naar de campus gaan, kan enkel voor activiteiten waar de fysieke aanwezigheid vereist is. De campussen zullen dus niet plots terug bomvol zitten. “Wij gaan uit van hoogstens 15% bezetting op iedere campus, met enkel essentiële activiteiten zoals vaardigheidstrainingen bij verpleegkunde”, vertelt de directeur. UCLL start vandaag met ongeveer 300 studenten, verspreid over haar campussen in Leuven, Heverlee en Diest. “De komende weken verwachten we wel meer dan 2.000 studenten op al onze campussen in Vlaams-Brabant en Limburg.”

De heropening van de hogeschool wordt al geruime tijd achter de schermen voorbereid aan de hand van een draaiboek. Iedereen moet een circulatieplan volgen, vloerstickers geven de wandelroutes aan, er geldt een eenrichtingsverkeer én mondmaskers op de campussen zijn verplicht. UCLL voorziet daarnaast plexischermen, zodat een veilige afstand gegarandeerd blijft. Ook de opstelling van de lokalen werd herschikt, handgels zijn overal aanwezig en deuren staan zoveel mogelijk open.

Om aanraking van contactoppervlakken zoveel mogelijk te vermijden, zijn de drank- en snoepautomaten niet in werking. Ook de lockers zullen om diezelfde reden afgesloten zijn. “Studenten zullen hun materiaal in een gesloten tas onder hun stoel moeten plaatsen. We vragen hen dan ook om zo weinig mogelijk mee te nemen.” Blijven rondhangen op de campus is niet toegestaan. “Gezellig samen koffie drinken, zit er nog niet in. Enkel door de richtlijnen te volgen, geraken we door deze crisis”, aldus Vandewalle.

Stille studieplekken

Rustig op de campus studeren kan, maar net zoals bij de KU Leuven zijn die studieplekken enkel voor een welbepaalde groep van studenten. Studenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de studentendienst. “Thuis studeren is niet voor iedereen evident, dat beseffen we. Voor studenten die geen studieplek hebben door een moeilijke gezinssituatie, is er een voorziening getroffen op de campus. Onze plaatsen zijn noodgedwongen beperkt, dus we behouden ze voor wie ze echt nodig heeft", zegt Vandewalle. Buiten de hoognodige praktijklessen en evaluatiemomenten blijft ook bij hogeschool UCLL het ‘maximaal digitaal onderwijs’ verder volop van kracht.