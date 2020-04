Hoe zit het met de Leuvense sportevents? “Op dit moment kunnen we niet stellen dat GP Jef Scherens eind augustus kan plaatsvinden” Stefan Van de Weyer/Bart Mertens

19 april 2020

19u30 0 Leuven De stad Leuven doet een gooi naar de titel van Europese sportstad in 2021. De rode loper naar die eretitel vertoont echter al enkele leegtes en onzekerheden. Zo zal de GP Jef Scherens-Rondom Leuven naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden op 30 augustus omdat de Tour de France op dat moment zou worden gereden. “Alles moet wijken voor de Tour de France”, klinkt het bij organisator Koninklijke Stoempersclub Leuven.

De GP Jef Scherens -het kroonjuweel van de Leuvense sportevenementen- zou de ideale springplank naar de honderdste editie van het WK wielrennen in 2021 in en rond Leuven zijn geweest. Het blijft echter een vraagteken of de wielrenners eind augustus in actie kunnen komen in de GP Jef Scherens. “Op dit moment kunnen we niet stellen dat onze wedstrijd eind augustus kan plaatsvinden. Alles moet wijken voor de Tour de France. Het is een quasi onmogelijke opdracht om onze koers georganiseerd te krijgen en een deftig deelnemersveld aan de start te zien verschijnen. De koers uitstellen naar een later moment is evenmin een optie aangezien na de Tour de France nog het WK, de Giro en Vuelta volgen. We investeren best niets in de organisatie van onze koers dit seizoen want de kans is zeer groot dat het weggesmeten geld zal zijn”, aldus Alain Sterckx, voorzitter van de organisator Koninklijke Stoempersclub Leuven.

Ook andere sportevenementen staan op de helling of moeten op zoek naar nieuwe data. Zo wou Forsite-Triatlon Leuven na vele edities van de halve triatlon op zondag 17 mei met een nieuwe formule uitpakken: de stadstriatlon over de kwartafstand. “We moesten door het coronavirus uitwijken naar zondag 16 augustus. We hebben uiteraard nog altijd geen zekerheid dat er komende zomer iets kan of mag doorgaan natuurlijk. Een glazen bol zou nu wel handig zijn…We hadden ons iets anders voorgesteld bij de eerste editie van onze Leuvense stadstriatlon. Er waren ondertussen al 320 inschrijvingen, onderverdeeld in 308 individuele atleten en twaalf teams”, aldus de organisatie.

Buitenlandse inschrijvingen

De derde editie van de IBYT -de International Belgian Youth Tour in Bertem, Duisburg en Leuven- met aankomst op de Bondgenotenlaan (10-12/07) is dan weer afgelast. “Omwille van het groot aantal buitenlandse ingeschreven jonge renners die we geen drie dagen bij elkaar willen brengen om veiligheidsredenen”, klinkt het. “We noteerden 350 inschrijvingen waarvan de helft buitenlanders uit achttien landen. Tel daar nog eens de ouders en supporters bij en we hebben een kleine duizend mensen uit 18 landen drie dagen bij elkaar. Dat leek ons geen goed idee. Ook andere praktische problemen staken de kop op zoals de seingevers, meestal oudere mensen die afhaken omdat ze zich niet in de massa willen begeven deze zomer. We moeten ook denken aan de medische huldiensten. Zij kunnen niet garanderen of ze mensen vrij zullen hebben omdat iedereen in de zorg aan het werk is door de corona-epidemie. Daar komt tot slot ook nog de op dit moment moeilijke communicatie met gemeentebesturen en politie bij en de gedwongen sluiting van de lokale sponsors die mogelijk geen financiële ondersteuning kunnen bieden door de coronacrisis. Daarom stellen we de organisatie een jaar uit”, besluit mede-organisator Francis Van Mechelen.

Tot slot staat ook achter het WK mountainbike eliminator in het Leuvense centrum een groot vraagteken. De stad Leuven De Rectavit GP Series in Heverlee vonden de voorbije jaren aan het einde van het crossseizoen plaats maar nu viel de wedstrijd midden november om een mooier startveld te lokken. Probleem is dat de UCI in die periode de Ronde van Spanje zou willen organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!