Hoe verzoen je erfgoed en duurzaamheid? Leuven gaat het uittesten in tuinwijk Ter Elst

13 oktober 2020

Tuinwijk Ter Elst in Heverlee werd begin dit jaar opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Tegelijk is de wijk toe aan duurzame renovaties want het gasverbruik per woning loopt hoog op. Om erfgoed en duurzaamheid met elkaar te rijmen, lanceert de stad Leuven nu een klimaatproject in de wijk. In een latere fase komen ook andere wijken aan bod.

De stad Leuven streeft ernaar om klimaatambities te verzoenen met onroerend erfgoed. Geen eenvoudige opdracht want met erfgoed doe je niet wat je wil en dat maakt duurzaam renoveren niet eenvoudig, om niet te zeggen extra duur. Het Leuvense stadsbestuur laat haar doelstellingen echter niet los en wil nu een pilootproject uitrollen in tuinwijk Ter Elst in Heverlee. Gedurende anderhalf jaar zal de stad samen met de bewoners nagaan hoe de erfgoedwijk verduurzaamd kan worden zonder het typische karakter van de wijk aan te tasten. De stad kan hiervoor rekenen op financiële steun en expertise van de Vlaamse overheid.

Naast Ter Elst zijn er nog tuinwijken in Leuven waar de stad een traject wil uitrollen: Matadi, Groenhof/Withof, Kriekenbos, Berkenhof en Bourgeoiswijk Schepen Carl Devlies (CD&V)

“De voorbije jaren kwam er vanuit de wijk een grote vraag naar (energetische) renovaties”, zegt schepen David Dessers (Groen). “Op het vlak van energiebesparing ligt er in deze wijk zeer veel potentieel want in Ter Elst zien we een hoog gasverbruik per aangesloten woning. Dat wijst gedeeltelijk op een lage isolatiegraad. Gezien de grote verbouwingsdynamiek van de laatste jaren in Ter Elst gaan we er vanuit dat het draagvlak voor dit klimaatproject van in het begin groot zal zijn in de erfgoedwijk.”

Vijf wijken

Het pilootproject ‘Klimaatwijken’ gaat van start in 2021 en zal anderhalf jaar lopen in tuinwijk Ter Elst. De resultaten kunnen dan vervolgens verder uitgerold worden naar andere wijken met erfgoedwaarde. “Op basis van de concrete resultaten in de pilootwijk hopen we tot een overkoepelende visie te komen die ook kan toegepast worden in andere tuinwijken met erfgoedwaarde. Zo kunnen we ook het erfgoedpatrimonium een plaats geven in de energietransitie. Naast Ter Elst zijn er nog vijf andere tuinwijken in Leuven waar de stad op termijn een traject wil uitrollen: Matadi, Groenhof/Withof, Kriekenbos, Berkenhof en Bourgeoiswijk”, besluit schepen Carl Devlies (CD&V).