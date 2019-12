Hockeycoach die acht jaar cel kreeg voor verkrachting eigen spelers gaat in beroep: “Hopelijk hebben ze geleerd uit de zaak van Julie Van Espen” Kim Aerts

03 december 2019

19u00 8 Leuven De verdediging van Christophe C. uit Leuven heeft beroep aangetekend tegen het vonnis waarin de gewezen hockeycoach veroordeeld werd tot 8 jaar cel voor aanranding en verkrachting van zijn eigen spelertjes. “Hopelijk hebben ze geleerd uit de zaak van Julie Van Espen”, reageert de burgerlijke partij.

Christophe C. (40) werd vorige maand op 5 november veroordeeld tot 8 jaar cel voor de jarenlange aanranding en verkrachting van enkele van zijn spelertjes. C. zag er geen graten in dat hij een relatie had met een jongen van amper 14 jaar. Voor het Hof van Beroep in Brussel wil de gewezen hockeycoach voor de vrijspraak gaan. “Dat is de bedoeling. De verdediging die we voor de Leuvense rechtbank gevoerd hebben, zal gehandhaafd worden”, zegt advocaat Chris Vandebroeck. “Theoretisch kan hij meer straf krijgen. Ze hebben in eerste aanleg acht jaar cel gevorderd, maar hij heeft acht jaar gekregen. Het parket-generaal kan meer vragen, maar dat zou niet logisch zijn. Ik ga ervan uit dat het parket dezelfde vordering aanhoudt. Voor het Hof van Beroep kan het alle kanten uit: vrijspraak, mildere of zwaardere straf of de bevestiging van het vonnis in Leuven. Ik begrijp de redenering van de rechter in eerste aanleg dat er geen schuldinzicht is; omdat de feiten bewezen zijn. Maar laat ons eerst maar afwachten of men in beroep hetzelfde oordeelt. Als ze de feiten daar bewezen achten, dan kunnen we zien of er sprake moet zijn van schuldinzicht. Wij stellen alles opnieuw in vraag”, stelt Vandebroeck. De inleiding van de zaak in Brussel is ten vroegste voor volgend jaar. Daar zullen dan opnieuw conclusietermijnen gevraagd worden met als gevolg dat alles op de lange baan wordt geschoven.

Julie Van Espen

“Ik hoop dat ze geleerd hebben uit de zaak van Julie Van Espen (haar moordenaar was op vrije voeten nadat hij beroep aantekende in een verkrachtingszaak, red.). Gaan ze hier een risico nemen en maanden wachten om de zaak vast te stellen?”, bedenkt Erik Vergauwen zich. Hij treedt op als advocaat van een burgerlijke partij. “We zijn sowieso vertrokken voor meer dan een jaar. Hopelijk geven ze toch voorrang aan deze zaak. Over de gang van zaken in eerste aanleg, hebben we geen klagen gehad. Maar met een beetje pech pleiten we pas in 2021. Ik heb mijn cliënten nog niet gehoord, maar ik kan me inbeelden dat ze dit hoofdstuk liever willen afsluiten”, zegt Vergauwen.

C. werd veroordeeld tot acht jaar cel. Het Openbaar Ministerie vroeg vorige maand de onmiddellijke aanhouding, maar de rechtbank ging daar toen niet op in. C. is ondertussen op vrije voeten en gezien het beroep zal daar tot het arrest in de zaak geen verandering in komen.