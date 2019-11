Hockeycoach (40) veroordeeld tot 8 jaar cel voor jarenlange aanranding en verkrachting spelers Kim Aerts

05 november 2019

09u27 0 Leuven Een hockeycoach uit Leuven is veroordeeld tot 8 jaar cel voor de jarenlange aanranding en verkrachting van enkele van zijn spelertjes. Met twee van hen begon hij zelfs een relatie.

De lijst met aanklachten tegen Leuvenaar Christophe C. (40) was lang. Verkrachting van zowel minder- als meerderjarigen, aanranding van de eerbaarheid, bezit en verspreiden van kinderporno en informaticabedrog in twee verschillende dossiers. Rond de persoon van C. hing volgens het Openbaar Ministerie een grote waas. Hij ging meestal door het leven als Dries Vandevelde en hij was ingeschreven bij zijn moeder in Heverlee, maar daar was hij niet vaak. Op en naast het indoor hockeyveld was C. vanaf 2009 wel dikwijls te vinden als trainer. Daar ging hij tegenover zijn spelertjes zeer manipulatief te werk. Vooral als het op zijn favorieten aankwam, bij voorkeur jongetjes van 12 tot 14 jaar. Hij beloofde hen de hemel op aarde en maakte hen wijs dat hij hen naar de eerste ploeg zou loodsen, maar daar stond wel iets tegenover. Zo zou hij zeker twee spelertjes meermaals verkracht hebben. Met een toen 17-jarige speler begon C. omstreeks 2010 in het geheim een ‘relatie’ die eindigde in 2016.

De rechter achtte alle tenlasteleggingen in de twee dossiers bewezen. C. werd veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij moet zich daarna 10 jaar lang ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank. De veertiger wordt voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. In totaal moet hij een voorlopige schadevergoeding van om en bij de 35.000 euro aan zijn slachtoffers.

C. zat voor de feiten vier maanden in voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie vorderde de onmiddellijke aanhouding voor C., die zelf niet aanwezig was bij het voorlezen van het vonnis. Volgens de rechtbank waren daar onvoldoende redenen toe.