Hittegolf? Dan blijft Oude Markt leeg ‘s middags Redactie

24 juli 2019

18u56 5

Als je de Oude Markt woensdagmiddag bekeek, dan leek het erop dat iedereen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven goed heeft opgevolgd. Er zat amper volk op de terrassen in tegenstelling tot andere zonovergoten middagen. Het leek erop dat iedereen toch even de hitte in de stad wou ontsnappen. Sommigen zochten verkoeling aan de Vaart of in het stadspark. En anderen die zich wel aan een wandeling waagden, namen hun voorzorgen met een paraplu of een simpel ijsje.