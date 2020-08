Hevig onweer zorgt voor heel wat problemen in regio Leuven Joris Smets

11 augustus 2020

23u39 22 Leuven De brandweer van Leuven had dinsdagavond de handen vol met oproepen omwille van het hevige onweer dat over Vlaams-Brabant is getrokken. Op verschillende plaatsen was er veel wateroverlast, delen van gemeenten kwamen zonder stroom te zitten en omgevallen bomen en takken zorgden voor gevaarlijke situaties op de weg.

Het hevige onweer zorgde voor heel wat problemen in regio Leuven. De brandweer kreeg een 12-tal oproepen en Lubbeek, Bierbeek en Huldenberg werden het zwaarst getroffen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Straten in Huldenberg werden blank gezet en een modderstroom zorgde ervoor dat de gewestweg N253 een tijdlang werd afgesloten. De bliksem sloeg in op een elektriciteitscabine in Oud-Heverlee waardoor delen van de gemeente zonder elektriciteit kwamen te zitten. Ook delen van Lubbeek kwamen even zonder elektriciteit te zitten nadat een boom op de kabels van netbeheerder Fluvius was gevallen. In Leefdaal sloeg de bliksem dan weer in op een woning. Er was geen schade, maar de brandweer kwam wel ter plaatse voor controle, net als de technische dienst van Fluvius. De rest van de oproepen waarvoor de brandweer ter plaatse kwam hadden vooral te maken met ongevallen bomen en takken op de weg die zorgden voor gevaarlijke situaties voor doorgaand verkeer.