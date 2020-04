Heverleebos, Abdij van Park en Chartreuzenbos lokken tot vier keer zoveel wandelaars dan dezelfde periode vorig jaar EDLL

07 april 2020

17u33 1 Leuven Wandelen is één van de weinige activiteiten dat nog mag in tijden van corona en dat gebeurt dan ook volop. Dat blijkt uit cijfers van toerisme Vlaams-Brabant. Zo lokken het Chartreuzenbos in Lubbeek, Heverleebos en Abdij van Park in Leuven vier keer zoveel wandelaars dan dezelfde periode vorig jaar.

Toerisme Vlaams-Brabant heeft een aantal wandeltelpalen verspreid in de provincie die het aantal wandelaars tellen via sensoren. Daaruit blijkt dat het Chartreuzenbos in Lubbeek drie keer zoveel bezoekers lokt. Heverleebos trok deze week elke dag gemiddeld 446 bezoekers aan, terwijl dit vorig jaar 116 wandelaars was in dezelfde periode. Voor Leuven gaf de teller aan de Abdij van Park een stijging van 27,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. “Vooral het mooie lenteweer van zondag heeft de wandelaars naar buiten getrokken. We zijn blij dat mensen hun eigen streek leren kennen, maar het blijft belangrijk dat iedereen de maatregelen volgt”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.