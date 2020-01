HetVindingrijk opent opnieuw een circulaire pop-upwinkel én ditmaal is het thema Valentijn EDLL/BMK

27 januari 2020

15u01 0 Leuven Het voormalig pand van Maroq Unie in de Tiensestraat wordt opnieuw ingevuld als circulaire pop-upwinkel. En deze keer helemaal in het thema Valentijn. Het idee komt van HetVindingrijk. Van vazen tot lampjes: in de valentijnspop-up kan je verschillende unieke en duurzame creaties kopen. Daarnaast staan er ook tal van upcycling workshops op het programma.

In de maand december mochten de Leuvenaars al kennis maken met een circulaire kerst pop-up. Het voormalig pand van Maroq Unie werd omgevormd tot een circulaire hub. Vanwege het grote succes, heeft vzw HetVindingrijk beslist om een nieuwe pop-up te openen. Ditmaal in februari en volledig in het teken van Valentijn. Klanten kunnen er opnieuw terecht voor upcycling workshops, unieke en ecologische geschenken en circulaire evenementen. “Tijdens de vorige pop-up werden we overladen met positieve reacties. De Leuvens bezoekers vonden het fijn dat er een duurzaam alternatief werd aangeboden voor hun kerstgeschenken. We twijfelden dan ook niet om opnieuw een pop-up te openen. In februari vind je bij ons ongetwijfeld een uniek valentijnsgeschenk!", zegt Liene Blancke, van vzw HetVindingrijk.

Alle geschenken in de pop-up worden gemaakt uit restmaterialen en overschotten. Daardoor ontstaan er nieuwe en duurzame creaties. “We gaan gebruikte of ongebruikte materialen inzetten om nieuwe spullen te maken. We mikken voornamelijk op decoratieve objecten uit afvalmaterialen”, aldus HetVindingrijk. “Met een geschenk uit de pop-up tik je dus niet alleen een ‘one of a kind’ stuk op de kop, je maakt ook een positieve impact op de planeet”, klinkt het nog.

Workshops

Wie graag creatief aan de slag gaat, kan zich inschrijven voor een workshop. Zo kan je je geliefde verrassen met een persoonlijk handgemaakt geschenk. Voor wie graag op de hoogte blijft: op de Facebookpagina van HetVindingrijk verschijnen alle evenementen en workshops.

HetVindingrijk nodigt uit... UCLL pop-up

Voor deze tweede pop-up slaat HetVindingrijk de handen in elkaar met de studenten van UCCL. De studenten KMO & Ondernemen zullen tussen 14 en 29 februari een deel van de ruimte inpalmen en negen pop-up initiatieven voorstellen aan het publiek. “We kregen in september de opdracht een pop-up op poten te zetten. Een spannend experiment, waar we de voorbije maanden al onze tijd en energie in staken. Binnenkort kan het grote publiek het resultaat bewonderen. We zijn er helemaal klaar voor”, zegt student Hannes Van Belle.

Praktisch

Op 6 februari opent de valentijnspop-up in het voormalig pand van Maroq Unie in de Tiensestraat in Leuven. Klanten zijn er welkom van dinsdag tot zaterdag, telkens van 10 uur tot 18 uur. Meer informatie vind je op www.hetvindingrijk.be. Leuven 2030, stad Leuven en Belgunique zijn partners van de tijdelijke pop-upwinkel.